Inden.

2020 will RWE Power beim Lucherberger See den Stopfen ziehen. Innerhalb weniger Jahre soll der See versickern. Das Verschwinden des Lucherberger Sees ist seit vielen Jahren geplant. Er macht dann Platz für die letzten Abbauabschnitte des Tagebaus Inden, an denen die Bagger in den späten 2020er Jahren fressen sollen, bevor der Tagebau wenige Jahre später ausgekohlt ist. Beschlossene Sache ist der Wasserablass aber noch nicht, zumindest formal.