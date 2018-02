Kleinhau.

In der Debatte über eine mögliche Sperrung der Panoramastraße für Motorradfahrer hat sich der Hürtgenwalder Rat noch nicht endgültig positioniert, die Entscheidung verschiebt sich in den nächsten Monat. Am 1. März treffen sich Politik und Behörden zunächst zu einem Runden Tisch. Die Diskussion am Donnerstagabend war jedoch lebhaft.