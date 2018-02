Kreis Düren - Kreis Düren: 25 Prozent mehr Motorradunfälle in 2017

Neun Unfallhäufungsstellen im Kreisgebiet

Im Jahr 2004 gab es im Kreis Düren 37 Unfallhäufungsstellen, 2016 waren es 11, 2017 nur 9.

In der Eifel ist die L 11 zwischen Nideggen und Brück weiter Sorgenkind, dazu kommen die L 246 zwischen Brück und Schmidt sowie die Panoramastraße (L 218), auf der die Zahl der Kradunfälle ins Auge sticht.

Dazu kommen: in Düren der Friedrich-Ebert-Platz, der Bereich Kölner Landstraße/Ecke Yorckstraße, Merzenicher/Distelrather Str. sowie in Langerwehe der Kreisverkehr Jüngersdorfer Str., in Schlich Eifelstr./Kreuzherrenstr. und in Titz die K7.