Düren.

Schon von weitem hörte man an diesem Wochenende im Wibbelruusch am Rande des Burgauer Waldes das Schießpulver knallen. Zum 48. Mal zog der Wilde Westen in Düren beim „Pulverdampf“-Westerntreffen ein. Die „Kentucky Muzzle Loaders“ und ihre Gäste schlugen trotz Wind und Wetter wieder ihr historisches Zeltlager auf und trugen das internationale Vorderladerschießen um den „Bronzenen Büffel der Stadt“ aus.