Niederzier.

Eingeschlagene Scheiben an Baggern an der neuen Skater-Bahn in der Neuen Mitte, eine demolierte Bushaltestelle im alten Niederzierer Ortskern, abgeschlagene Autospiegel an der Rathausstraße, ein eingeschlagenes Fenster an der dortigen Kita, ein zerstörter Fahrradunterstand an der Rurtalbahnhaltestelle in Krauthausen: Kaum ein Tag vergeht, an dem das Ordnungsamt der Gemeinde Niederzier keine neuen Vandalismus-Meldungen aufnehmen muss.