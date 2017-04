Kreis Düren.

Ein bisschen Malz, ein paar Hopfendolden, ein großer Topf, ein Gaskocher, Hefe und etwas Wasser – fertig ist das Bier. So ähnlich besagt es das deutsche Reinheitsgebot, das am Sonntag vor 501 Jahren erlassen wurde. Deswegen ist am 23. April immer der „Tag des deutschen Bieres“.