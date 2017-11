Kreis Düren.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen am Morgen in Ihr Auto steigen, um zur Arbeit zu fahren. Aber Ihre Einfahrt ist leer. Oder da, wo am Abend an der Straße Ihr Wagen stand, ist nun eine freie Parklücke. 108 Personen aus dem Kreis Düren ist das bis Ende Oktober so oder ähnlich passiert.