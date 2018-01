Düren - Henssler unterhält mit Wort und perfekter Sushi-Rolle

Düren. Die perfekte Sushi-Rolle zubereiten und gleichzeitig das Publikum mit lustigen und interessanten Geschichten unterhalten – das kann Steffen Henssler. Und das tut er am Montag, 23. April, ab 20 Uhr in der Arena Kreis Düren.

Der 44-Jährige ist Koch und Entertainer zugleich. In seinen Shows wird gekocht und vor allem auch gelacht. Dass „Henssler tischt auf...!“ keine klassische Kochshow ist, weiß das Publikum. Neben Profi-Tipps zu Sushi & Co. offenbart er Erlebnisse und Kuriositäten, die sich hinter den Kulissen seiner TV-Show abgespielt hätten. Henssler sucht den Kontakt zum Publikum und fordert seine Zuschauer immer wieder auf, ihm bei der Zubereitung seiner Köstlichkeiten zu helfen.

Der Hamburger schmeißt zwei eigene Restaurants in der Hamburger Innenstadt, leitet seine Kochschule und hat mittlerweile sechs Kochbücher herausgebracht. Bereits 150.000 Zuschauer konnte er bei seiner aktuellen Live-Show „Henssler tischt auf“ von seinem Kochtalent und seinem Unterhaltungswert überzeugen.

Jetzt geht es mit neuen Terminen in die nächste Runde. Tickets sind erhältlich im Ticketshop in der Arena Kreis Düren und bei der Agentur Schiffer in Düren am Kaiserplatz und unter 02405/40860 sowie online unter www.meyer-konzerte.de.