Gewinner von „The Voice of Germany“ zu Gast in Arena Kreis Düren

Karten gibt es telefonisch oder im Internet

Die besten vier Talente der aktuellen Staffel sowie zwei Wildcard-Gewinner gehen am Anschluss an das Finale von „The Voice of Germany“ gemeinsam auf Tour durch Deutschland.

In dieser Staffel bestand die Jury der Casting-Show im Übrigen aus Sänger Samu Haber, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen 4 und Andreas Bourani. Zum ersten Mal war die Echo-Preisträgerin Yvonne Catterfeld als Jurorin mit von der Partie.

Auch in der Arena Kreis Düren sind die Sänger am Freitag, 13. Januar, zu Gast. Los geht es an diesem Abend um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Karten können sich Interessierte bei der Ticket-Hotline von Meyer-Konzerte unter Telefon 02405/40860 oder auch im online unter www.arenakreisdueren.de sichern.