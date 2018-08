Kreuzau.

Wolfgang Stawicki siebt Sand. Viel Sand. Allein in Kreuzau frisst sich sein „Sandmaster“ durch 4000 Quadratmeter – auf Spielplätzen, an Schulen, Kitas und in Dörfern. 40 Zentimeter tief frisst sich die schwere Maschine durch das feinkörnige Material, beständig rattert das Sieb hin und her. Alle paar Minuten kommen Stawickis Kollegen, um das Sieb zu leeren.