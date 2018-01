Hohe Zahlen in Düren, Jülich, Aldenhoven, Titz

Zum Stichtag 31. Oktober befanden sich exakt 2444 Flüchtlinge und Asylbewerber in den 15 Kommunen des Kreises Düren. Nach Auflistung im Brief der Kreis-Bürgermeister befinden sich darunter 780 abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber. Die meisten sind in den beiden großen Städten zu finden: Düren und Jülich mit 193 beziehungsweise 114. Doch auch in Aldenhoven (63), Titz und Niederzier (je 51) sind die Zahlen recht hoch, die in den fünf genannten Fällen Kosten von 2 Millionen Euro, 1,2 Millionen, 655.000 Euro sowie je rund 530.000 Euro ausmachen.

Die gerundeten Belastungsbeträge in den übrigen Kommunen: Heimbach 239.000 Euro, Hürtgenwald 332.000 Euro, Inden 375.000 Euro, Kreuzau 145.500 Euro, Langerwehe 353.000 Euro, Linnich 335.000 Euro, Merzenich 260.000 Euro, Nideggen 478.000 Euro, Nörvenich 218.000 Euro, Vettweiß 468.000 Euro.