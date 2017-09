Fußballprofi Yannick Gerhardt wieder zum Sportler des Jahres geehrt

Kreis Düren.

Trotz seiner 23 Jahre ist der Kreuzauer Fußballprofi Yannick Gerhardt eine Stütze seiner Vereinsmannschaft. Das sah auch Bundestrainer Jogi Löw so und hat ihn 2016 in die A-Nationalmannschaft berufen. Yannick Gerhardts Debüt fand am 15. November in Mailand statt.