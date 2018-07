Kreis Düren - Fünf Brände beschäftigen die Feuerwehr im Kreis Düren

Kreis Düren. Fünf Brände haben die Feuerwehr und Polizei am Wochenende im Kreis Düren auf Trab gehalten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Los ging es mit einem Brand auf einem Firmengelände in Jülich in der Nacht auf Samstag.

Bei Eintreffen der Beamten auf der Gereonstraße stand der Motorraum eines Wagens bereits vollständig in Flammen und wurde kurze Zeit darauf von der Feuerwehr geköscht. Durch die auf dem Firmengelände installierte Überwachungskamera konnte der Brandstifter bei seiner Tat gefilmt werden.

Mit einem Brandbeschleuniger, den er im Bereich eines Vorderreifens platziert hatte, entzündete sich der Wagen binnen weniger Minuten und brannte vollständig auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Täter ist ein Mann, der zum Tatzeitpunkt eine vermutlich reflektierende oder dunkle glänzende Jacke trug. Er hatte einen Rucksack dabei und war auf einem Herrenfahrrad unterwegs.

Eine Hecke und etwa fünf Meter Buschwerk brannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stockheim in der Straße „Am Burgholz“. Ein Zeuge gab an, gegen 1.15 Uhr zwei laute Knalle - vermutlich Silvesterböller - sowie ein Auto, das sich vom Tatort entfernte, gehört zu haben. Beim Blick aus dem Fenster stand die Hecke bereits in Flammen.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass eine großflächige Ausbreitung verhindert wurde. Genaue Angaben zur Brandursache liegen nicht vor.

In Drove gerieten am Sonntganachmittag gegen 14 Uhr aus ebenfalls ungeklärter Ursache zwei aneinanderliegende Getreidefelder in Brand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Während der Löscharbeiten bleib die L250 zwischen Thum und Drove komplett gesperrt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Auf einem Parkplatzgelände in der Eisenbahnstraße brannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.40 Uhr Unrat. Bei Eintreffen der Polizei stand bereits ein etwa 15 Meter langer Streifen in Flammen, der rechtzeitig gelöscht werden konnte. Auch eine am Fahrbahnrand der B264 in Merzenich entsorgte Matratze geriet in der Nacht gegen 1 Uhr in Brand.

Bei beiden Fällen liegen keine Hinweise zur Brandursache vor. Die Polizei hat in allen fünf Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen können unter der Rufnummer 02421/949-6425 an die Polizei gegeben werden.