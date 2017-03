Freiheit der Gedanken im Fokus: Kurzfilm in der LVR-Klinik gedreht

Eventuell folgt ein weiterer Dreh im Haus 5 der LVR-Klinik

Produzent des Films ist Philipp Lutz aus Köln. Bislang konnte er schon durch eine Reihe von Beiträgen auf sich aufmerksam machen. „Bruder, Bruder“, ebenfalls ein Kurzfilm, wurde auf dem Filmfestival in Cannes hoch gelobt und erhielt gleich mehrere Preise. Dokumentationen für „Arte“ und „3Sat“ erfuhren große Resonanz. Schließlich kommt die Dokumentation „Ich. Du. Inklusion.“ (Regie: Thomas Binn) im Mai in die Kinos.

Es besteht die Möglichkeit und es ist auch Lutz‘ Absicht, dass er den Film „Der Mandarinenbaum“ auf einem der sogenannten A-Filmfestivals in Cannes, Berlin oder Locarno dem Publikum vorstellen darf. Im Idealfall würden ein öffentlich-rechtlicher Sender oder eine Filmförderungsgesellschaft auf das Werk aufmerksam, so dass die Produktion des Kurzfilms in Spielfilmlänge folgen könnte – Drehort wäre dann wieder das Haus 5 in Düren.