Jülich.

An Dramatik ist das Finale im Hallenkreispokal der Frauen im Fußballkreis Düren kaum zu überbieten gewesen. Nicht nur die Spielerinnen, sondern auch die Betreuer und Trainer erlebten in der Halle des Jülicher Schulzentrums an der Linnicher Straße ein Wechselbad der Gefühle.