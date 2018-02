Kreis Düren - Franz Müntefering animiert zur Zusammenarbeit

Kreis Düren.

„Wir können was bewegen“ – so lautete das Motto, unter dem die Interessengemeinschaft Seniorenarbeit im Raum Düren-Jülich (ISaR) am Dienstag ihr 15-jähriges Bestehen feierte. Bei einer Plenum-Veranstaltung im Kreishaus in Düren trafen sich Mitglieder und andere Interessierte um auf das Geleistete zurückzublicken.