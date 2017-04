Jülich.

Kanzlerkandidat Martin Schulz wollte es in Jülich genau wissen. Wie genau der Superrechner Juqueen im Forschungszentrum an einzelnen Projekten arbeitet. Er ist zwar in die Jahre gekommen, aber immer noch einer der größten und schnellsten in Europa. Wie genau die Jülicher Pflanzenforscher über und unter der Erde prüfen, was die Gewächse bei „Trockenstress“ machen.