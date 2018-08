Jülich - Fliegender Start der neuen Vorzeige-Kita in Jülich

Jülich.

Was vor 20 Jahren als ehrenamtliche Elterninitiative mit acht Mädchen und Jungen in einer alten Hausmeisterwohnung begann, endete am Freitag – vorläufig – mit der Eröffnung der größten Kindertagesstätte des Kreises Düren in Jülich. Beim Fest am Freitagnachmittag gab es kaum einen Gast, der ob der Architektur, der Bauweise und der pädagogischen Konzeption nicht beeindruckt gewesen wäre.