Kreis Düren.

An der frischen Luft ist Magdalena Loevenich besonders gerne unterwegs. Und so ist die 58-Jährige nicht nur in der Ortsgruppe Düren des Eifelvereins aktiv, sondern hat vor vier Jahren noch eine weitere ehrenamtliche Tätigkeit übernommen, bei der sie bis zu 22 Kilometer in der Woche zurücklegt.