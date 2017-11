Durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen im Kreis Düren wieder

Kreis Düren. Anlässlich des Festes des Heiligen Martins ziehen in diesen Tagen wieder viele Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen.

Die Züge der Stadt Düren werden nicht wie in anderen Kommunen zentral erfasst. Deshalb gibt es hier nur eine Übersicht der Züge ohne die der Stadt Düren.

Stadt Nideggen:

Abenden: Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, ab Kirche; Brück: Samstag, 18. November, 18 Uhr, ab Haltestelle Talstraße

Berg: Freitag, 10. November, 17 Uhr, ab Kirche

Embken: Freitag, 10. November, 18 Uhr, Kirche anschließend Umzug

Muldenau: Sonntag, 12. November, 17.30 Uhr, Kirche anschließend Umzug

Nideggen: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Zülpicher Tor

Rath: Freitag, 17. November, 18 Uhr, ab Dorfplatz, Panoramaweg

Schmidt: Samstag, 11. November, 18 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz

Wollersheim: Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, ab Kirche

Gemeinde Kreuzau

Üdingen: Dienstag, 7. November, 18 Uhr, ab Kindergarten

Drove: Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, ab Kirche

Kreuzau: Donnerstag, 9. November, 18.30 Uhr, ab Kirchweg

Bogheim: Freitag, 10. November, 18.30 Uhr, ab Kapelle

Boich: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche

Stockheim: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Feuerschutztechnisches-Zentrum

Untermaubach: Freitag, 10. November, 17.15 Uhr, ab Burgplatz

Winden: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Grundschule

Bilstein: Samstag, 11. November, 17.30 Uhr, ab Kapelle

Schlagstein: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Wendehammer Ende Holzweg

Thum: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Kirche

Leversbach: Sonntag, 12. November, 17.30 Uhr, ab Gemeinschaftsgebäude Leversbach

Gemeinde Vettweiß

Ginnick: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche

Lüxheim: Dienstag, 14. November, 18 Uhr, Bürgerhalle

Vettweiß: Montag, 13. November, 18 Uhr, ab Kirche

Gladbach: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche

Soller: Freitag, 17. November, 18 Uhr, ab Kirche

Sievernich: Freitag, 17. November, 18 Uhr, ab Kirche

Jakobwüllesheim: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche

Disternich: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche

Kelz: Montag, 13. November, 18 Uhr, ab Kirche

Froitzheim: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Kirche

Gemeinde Nörvenich

Binsfeld: Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, ab Burg

Dorweiler: Freitag, 10. November, 17.45 Uhr, ab ehemaliges Feuerwehrhaus

Eggersheim: Donnerstag, 14. November, 18 Uhr, ab Festhalle

Eschweiler ü. Feld: Samstag, 11. November, 17 Uhr, ab Kirche

Frauwüllesheim: Samstag, 18. November, 17.30 Uhr, ab Kindergarten

Hochkirchen: Dienstag, 7. November, 17.30 Uhr, ab Steinfelderhof

Irresheim: Dienstag, 14. November, 18 Uhr, ab Bürgerhalle

Nörvenich: Montag, 13. November, 18.15 Uhr, ab Grundschule



Oberbolheim:

Pingsheim:

Poll:

Rath:

Rommelsheim:

Wissersheim:

Gemeinde Merzenich

Girbelsrath: Freitag, 10. November, 17.45 Uhr, ab Kirche

Merzenich: Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, ab Grundschule

Golzheim: Mittwoch, 8. November, 17.45 Uhr, ab Grundschule

Girbelsrath: Freitag, 10. November, 17.45 Uhr, ab Kirche

Merzenich: Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, ab Grundschule

Golzheim: Mittwoch, 8. November, 17.45 Uhr, ab Grundschule

Gemeinde Hürtgenwald

Großhau: Freitag, 10. November, 18 Uhr, Feier in der Kirche, anschließend Gang zum Feuer

Hürtgen: Freitag, 10. November, 18 Uhr, Feier in der Kirche, anschließend Gang zum Feuer am Schützenheim

Gey: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Mehrzweckhalle, für die Ortsteile Gey, Straß, Horm und Schafberg, anschließend Feier im Pfarrheim

Bergstein: Freitag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Kirche

Kleinhau: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Schulzentrum

Brandenberg: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Bürgerhaus

Zerkall: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Bergsteiner Straße/Mühlenweg

Vossenack: Montag, 13. November, 17 Uhr, ab Grundschule

Stadt Heimbach

Hergarten und Düttling: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche Hergarten

Hasenfeld: Dienstag, 7. November, 18 Uhr, ab Kapelle

Hausen: Dienstag, 7. November, 18 Uhr, ab Kirche

Vlatten: Dienstag, 7. November, 18 Uhr, ab Kirche

Blens: Dienstag, 7. November, 18 Uhr, ab Dorfplatz

Heimbach: Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, Schulmartinszug, ab Kirche

Gemeinde Niederzier

Huchem-Stammeln: Donnerstag, 9. November, 17.45 Uhr, ab Kirche;

Ellen: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche;

Hambach: Freitag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Kirche;

Selhausen: Samstag, 11. November, 18 Uhr, ab Ecke Dorf-/Südstraße;

Oberzier: Sonntag, 12. November, 17.45 Uhr, ab Kirche;

Niederzier: Montag, 13. November, 17.30 Uhr, ab Kirche;

Krauthausen: Freitag, 17. November, 17.40 Uhr, ab Kirche.

Gemeinde Langerwehe

Langerwehe: Mittwoch, 8. November, 17.30 Uhr, ab Kindergarten St. Martin; Mittwoch, 8. November, 18.30 Uhr, ab Kindergarten Langerwehe; Montag, 13. November, 18 Uhr, ab Grundschule

Jüngersdorf/Stütgerloch/Pier: Samstag, 11. November, 17 Uhr, ab Spielplatz Amselweg/Finkenberg

Schlich/Merode/D‘horn: Freitag, 10. November, 18 Uhr, ab Kirche Schlich

Heistern/Hamich/Wenau: Freitag, 10. November, 18.30 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus

Luchem: Sonntag, 12. November, 18 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus

Geich/Obergeich: Mittwoch, 8. November, 19 Uhr, ab Kapelle Obergeich