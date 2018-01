Kreis Düren - Dürener SPD: „Sehe das Ergebnis der Sondierungsgespräche sehr kritisch“

Kreis Düren.

In großen Teilen der SPD hat das Ergebnis der Sondierungsgespräche nicht gerade Euphorie ausgelöst. Die GroKo-Gegner formieren sich, denn am Ende werden es die SPD-Parteimitglieder sein, die über ein Eintreten ihrer Partei in eine Neuauflage der Großen Koalition entscheiden werden. Auch bei den Genossen im Dürener Land überwiegt derzeit die Skepsis. Unser Redakteur Jörg Abels hat sich umgehört.