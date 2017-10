Diebe stehlen im Kreis Düren zwei Autos und einen Kleinbus

Kreis Düren. Nicht nur einen Kleinbus und zwei Autos der Marke BMW sind zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen im Kreis Düren gestohlen worden, sondern auch ein Lkw stand im Visier der Diebe.

„Am Rotbach“ in Schlich wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Personentransporter mit dem Kennzeichen DN-NB 160 gestohlen.

Einen 3er BMW klauten Unbekannte ebenfalls in dieser Nacht in Frauwüllesheim. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einem Haus an der Mittelstraße abgestellt worden. Das Auto hatte das Kennzeichen DN-CH 193.

In der Nacht auf Freitag wurde in Jülich ein BMW der 1er Serie aus einer Garagenzufahrt gestohlen. Außerdem meldet die Polizei noch einen versuchten Autodiebstahl. Im Fokus stand ebenfalls ein 3er BMW, der an der Dr.-Pesch-Straße in Birkesdorf abgestellt worden war.

Am Schloss der Fahrertür und am Bordcomputer waren deutliche Spuren zu erkennen. Warum die Diebe das Auto doch nicht stahlen, ist nicht bekannt.

„An der Lochmühle“ in Langerwehe haben Diebe versucht, einen Laster zu stehlen, als das misslang, entwendeten sie Wertgegenstände aus dem Fahrzeug.