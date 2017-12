Kreis Düren - Die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich ein Flüchtlingsdrama

Düren: 280 Flüchtlinge leben noch in Gemeinschaftsunterkünften

„Ankommen in Düren“ (AiD) heißt ein Projekt der Stadt Düren, das Flüchtlinge unterstützt, und ihnen unter anderem auch bei der Wohnungssuche hilft. Derzeit bekommen in der Rurstadt 445 Menschen Mittel aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. 280 von ihnen leben in so genannten Übergangsheimen, 165 in privaten Unterkünften.

„Das“, sagt Wolfgang Nolden, stellvertretender Leiter des städtischen Sozialamtes und Projekt-Chef von Aid, „ist eigentlich ein ganz gutes Verhältnis.“ Trotzdem, bestätigt auch Nolden, sei es schwierig für Flüchtlinge, geeigneten Wohnraum zu finden. „Es gibt in Düren zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Deswegen arbeiten Stadtverwaltung und Politik ja auch mit Hochdruck an einem Konzept zur Verbesserung der Wohnraumsituation.“ Einem Konzept, wie Wolfgang Nolden ausdrücklich betont, von dem nicht nur Flüchtlinge, sondern alle Bürger profitieren sollen. Beispielsweise entstehen an der Eiswiese neue Wohnungen, die 2019 fertig sein sollen. Nolden: „Wir brauchen hochwertigen Wohnraum in Düren, aber auch solchen für sozialschwache Bürger.

Es sei wichtig, ergänzt der stellvertretende Sozialamtsleiter, Flüchtlinge so früh wie möglich aus den Übergangsheimen zu entlassen. „Menschen, die in einer eigenen Wohnung leben, können sich viel besser integrieren.“ Deswegen gibt es im Rahmen von „Ankommen in Düren“ auch ein so genanntes Auszugsmanagement. Nolden: „Dabei geht es auch um die Mietfähigkeit. Für uns so einfache Dinge wie die richtige Mülltrennung sind für Flüchtlinge sehr schwer, weil sie das aus ihrer Heimat nicht kennen.“

Darüber hinaus werden beim städtischen Sozialamt Listen mit freien Wohnungen in der Rur-stadt geführt. „Wir suchen auch den direkten Kontakt zu den Vermietern“, sagt Wolfgang Nolden. „Und es gelingt uns immer wieder, denen einen Teil ihrer Ängste zu nehmen.“