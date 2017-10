Sophienhöhe: Name, Daten und ein Buch

Der Name Sophienhöhe soll an die Güter Sophienwald und Sophien­erde bei Alt-Steinstraß erinnern. Die Abraumhalde wurde ab 1978 aufgeschüttet und nahm die enormen Mengen Erdreich auf, die abgegraben werden mussten, um an die erste Braunkohle zu gelangen, was im Januar 1984 bei 140 Metern Tiefe gelang. Der Berggipfel liegt 302 Meter über Normalnull und 200 Meter über der Umgebung. Die Erhebung „Jülicher Kopf“ ist mit 291 Metern üNN der höchste Punkt des Stadtgebietes.

Quelle für die genannten Daten: das Buch „Die Sophienhöhe“, Autor Wolfgang Hommel, erschienen in 2. Auflage, Verlag Jos. Fischer Jülich, 16,80 Euro, ISBN 9783872770887