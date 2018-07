Der LVR entlastet den Kreis um 2,8 Millionen Euro Letzte Aktualisierung: 6. Juli 2018, 14:04 Uhr

Kreis Düren. Der Kreis Düren hat im Haushaltsjahr 2017 eine Umlage in Höhe von 58,5 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 130,4 Millionen Euro in den Kreis zurück. Mehr als 74,6 Millionen Euro hiervon sind Eigenmittel des LVR und rund 55,8 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus der Ausgleichsabgabe.