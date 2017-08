Der Aufsteiger spekuliert auf die komplette Punkteausbeute Letzte Aktualisierung: 22. August 2017, 12:29 Uhr

Kreis Düren. Diverse Sportwochen sind gelaufen, die Fans freuen sich auf den Beginn der neuen Meisterschaftsrunde. Die wird in der Kreisliga A Düren am morgigen Donnerstagabend beim 1. FC Krauthausen eröffnet. Anstoß ist um 19 Uhr; zu Gast in Krauthasen ist Viktoria Birkesdorf.