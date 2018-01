Die Details zum Kreativ-Projekt

Das Projekt des Asylkreises Inden heißt „Alte und Neue Heimat. Kindheitserinnerungen in Malerei und Text“. Am 27. Januar und 17. Februar (9 bis 12 Uhr) treffen sich die Teilnehmer und Interessierten zum Frühstück in der „AnziehBAR“.

Am 9. und 10. März ab 14 beziehungsweise 10 Uhr werden die Kindheitserinnerungen in Malerei und Texten kreativ umgesetzt. Am 16. März werden die Arbeiten in einer Vernissage öffentlich präsentiert. Ort: Evangelische Gemeinde, Inden, Auf dem Driesch 1-3.

Geplant ist eine Filmdokumentation über das Projekt für eine Fernsehsendung. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten. Das Projekt wird finanziert über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.