Huchem-Stammeln.

Zehn Monate nach dem Spatenstich biegen die Arbeiten am neuen Fachmarktzentrum an der B56 in Huchem-Stammeln auf die Zielgerade ein. „Die Eröffnung findet am 5. Dezember statt“, kündigt Projektmanager Marc Knisch von der REWE-Gruppe auf Nachfrage an.