50 992 Einsätze koordinieren

Im vergangenen Jahr hat die Leitstelle 191 967 ein- und ausgehende Telefonate verzeichnet.

Daraus resultierten 50.992 Einsätze: 36.267 Rettungsdienst, 3346 Feuerwehr, 937 Probealarme, 10.442 Sonstige.

Zu den sonstigen Einsätzen zählen unter anderem: Verständigung Ordnungsamt und Umweltbehörden, Weitergabe von Meldungen an die Polizei, Auskunft oder Vermittlung an den kassenärztlichen Notdienst, Anmeldung von externen Rettungsmitteln in Krankenhäusern und Anfragen.