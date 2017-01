Programm: Spiele von Donnerstag bis Sonntag

Bevor die offizielle Meisterschaft am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, ausgetragen wird, steht am Donnerstag ein Workshop mit Trainern für Anfänger an. An dem Tag wird auch ein Schülerturnier gespielt, jedoch nicht als Schulmeisterschaft, weil der Termin in den Sommerferien liegt. Das Vereinsturnier ist für den Freitag angesetzt.