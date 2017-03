Kreis Düren.

In Schwerte feierten 700 Genossinnen und Genossen den roten Hoffnungsträger Martin Schulz. In Gereonsweiler waren es nicht ganz so viele, die sich beim traditionellen Aschermittwoch des SPD Ortsvereins Linnich und der SPD im Kreis Düren an markigen Worte und bekömmlichen Fisch delektierten.