Niederzier - Zweiter Abschlussball für die Gesamtschule

Niederzier.

Let‘s dance – diesem Aufruf folgte wieder der komplette Jahrgang 10 der Gesamtschule Niederzier/Merzenich. Zum zweiten Mal nahmen die 150 SchülerInnen an einem zehnstündigen Intensivworkshop der Tanzschule Kettner teil, an dessen Ende ein großer Ballabend in der Aula des Schulgebäudes Niederzier stand.