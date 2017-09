Aldenhoven-Neu-Pattern.

Sie wohnen beide in Neu-Pattern, gehören verschiedenen Schützenbruderschaften an und zählen zu den erfolgreichsten Schießsportlern des Jülicher Landes: Herbert Höppener, Mitglied der St. Matthäus-Schützenbruderschaft Pattern, und Dieter Mingers, Mitglied und General der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Aldenhoven. Beide wurden jüngst Bundessieger des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften in Frechen in den beiden Standarddisziplinen Kleinkaliber und Luftgewehr Auflage.