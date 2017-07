Zwei Betrugsfälle innerhalb von 45 Minuten

Jülich/Titz.

Innerhalb von einer Dreiviertelstunde sind der Polizei Düren am Mittwochnachmittag zwei Betrugsfälle gemeldet worden: In beiden Fällen verschaffte sich ein Diebesduo unter einem Vorwand Zutritt zu privaten Räumlichkeiten. In einem Fall konnten die Diebe mit Schmuck fliehen.