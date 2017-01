Linnich.

Das markante Gelb hat die Immobilie an der Erkelenzer Straße in Linnich noch nicht. Vielmehr herrscht immer noch das Grün der ehemaligen Raiffeisen Warenzentrale (RWZ) vor. Die hatte allerdings schon Mitte 2016 ihre Segel gestrichen und ihre Niederlassung in dem Städtchen an der Rur aufgegeben.