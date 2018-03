Hambach - Zusammen ackern und schwitzen für die Vierbeiner

Hambach.

Mit vereinten Kräften haben RWE-Mitarbeiter und Vereinsmitglieder das Hundesportgelände fit für die Zukunft gemacht. RWE will die „Zukunft. Sicher. Machen.“ – so der Slogan. Das gilt nicht nur für die Versorgungssicherheit in Deutschland, sondern auch für die direkte Nachbarschaft.