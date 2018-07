Jülich.

Renaissancezeitliche Musik erklang durch ein geöffnetes Fenster im Renaissancegarten der Zitadelle, die meisten Stücke stammten aus der Feder von Martin Peudargeant, Hofkomponist am Jülich-Klevischen Hof in Düsseldorf zu einer Zeit, in der das Herzogtum groß und mächtig war.