Jülich.

Rheinland-Pfalz ist das Weinland Nummer 1 in Deutschland. Dort erzeugen rund 10.000 Betriebe in sechs Anbaugebieten fast 70 Prozent der gesamten deutschen Erntemengen. Genau 18 Weinbauern von Nahe, Mosel, Pfalz und Rheinhessen machen nun Station beim 18. Wein-Sommer in Jülich.