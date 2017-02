Jülicher Land.

Selten genug in den letzten Jahren: Am Tulpensonntag strahlte meist die Sonne am weiß-blauen Himmel über den Jecken im Jülicher Land. Die Stimmung war prächtig, das galt auch für die stimmungsvollen Nacht- und Abendzüge Samstag und Freitag.