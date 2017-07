Linnich.

Unter tosendem Applaus am Trapez unter der Zirkuskuppel zu schwingen oder oben auf dem First zweier zusammengestellter, sehr hoher Leitern zu sitzen – welches Kind wäre davon nicht begeistert? Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Linnich hatten zu solchen Kunststücken in einer ganzen Woche Gelegenheit, als der „Zirkus Zappzarap“ aus Leverkusen auf dem Schulgelände zu Gast war.