Jülich - Zahlreiche Unterschriften für Erhalt der Stadtbücherei Jülich

Jülich.

Die Stadtbücherei sieht sich Sparzwängen gegenüber und fürchtete eine Zeit lang um ihre Existenz. Der Förderverein mit einigen Mitgliedern und der Vorsitzenden Elisabeth Vietzke an der Spitze machte kurz vor der Stadtratssitzung am Donnerstag deutlich, dass es in Jülich und Umgebung nicht wenige Menschen gibt, die sich für den Erhalt der Einrichtung als Kinder- und Erwachsenenbücherei einsetzen.