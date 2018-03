Aldenhoven - Wütende Mutter attackiert Polizisten

Aldenhoven. Wenig hilfsbereit zeigte sich eine 33-jährige Frau aus Aldenhoven jetzt, als Beamte der Polizei an ihrer Wohnungstür klingelten, um einen sogenannten Herausgabebeschluss des Jugendamtes für ihre Kinder durchzusetzen. Die Frau „rastete förmlich aus“, wie es im Polizeibericht hieß.

Als die Beamten an dem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße eintrafen, schrie die Aldenhovenerin sie an und beleidigte sie. Vor allem den männlichen Polizeibeamten unterstellte sie, wie es im Polizeibericht wörtlich hieß „Straftaten auf sexueller Basis zum Nachteil von Kindern zu begehen“ .

Zunächst versuchten die Beamten der Frau gut zuzureden. Da dies keine Wirkung zeigte, mussten sie die Wütende schließlich mit Nachdruck unter Kontrolle bringen. Die Frau versuchte daraufhin „einen der Beamten durch einen gezielten Griff in die Genitalien zu verletzen", so der Polizeibericht. Das klappte jedoch nicht.

Am Ende gelang es den Beamten, die Aldenhovenerin zu überwältigen. Gegen sie wurde eine Strafverfahren wegen Widerstands, Beleidigung, Verleumdung und Übler Nachrede eingeleitet.