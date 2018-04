Jülich.

Am kommenden Wochenende gehen zwei Tanzevents in der Aula der Sekundarschule über die Bühne, die es in dieser Größe in Jülich noch nicht gegeben hat. Das Event entstand durch die Kooperation des Netzwerkvereins „ARTbewegt“, des Jugendtreff Roncalli-Haus, der Aachener Tanzschule „Wicked Dance Class“ und des Kulturbüros der Stadt Jülich.