Jülich/Güsten.

In der Nacht zum Mittwoch ist fast Vollmond. In der Dunkelheit fallen Schüsse, jenseits der Bundesstraße 55 an der Sophienhöhe, zwischen Höllen und Welldorf. Ein Reh ist tot, zwei Unbekannte schultern das erschossene Wild. Sie laufen mit ihm zu einem Auto, das auf der B 55 steht und fahren davon.