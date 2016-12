Aldenhoven.

Diese leuchtenden Kinderaugen vergisst man nicht so leicht. Geduldig hatten die Kids am Spätnachmittag gewartet, bis sich die Tür des Kindergartens „Regenbogen“ in Aldenhoven für sie öffnete. Dann hockten sie sich im Foyer im Kreis nieder und starrten erwartungsfroh auf den Geschenke-Berg, der im Hintergrund aufgetürmt war.