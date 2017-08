Wegberg-Beeck gewinnt den Final-Klassiker im Elfmeterschießen

Juelich.

So nah dran am Gewinn des Rurdorfer Sommercups war Fußball-Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven schon lange nicht mehr. Zweimal gingen die Borussen im Finale des renommierten Turniers vor stattlicher Kulisse gegen den klassenhöheren FC Wegberg-Beeck in Führung.