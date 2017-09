Was das Herz begehrt: Kindertrödelmarkt im Andreashaus Letzte Aktualisierung: 6. September 2017, 10:53 Uhr

Lich-Steinstraß. Der Förderverein des Kindergartens St. Marien in Jülich lädt wieder zu seinem beliebten Trödelmarkt im Andreashaus in Lich-Steinstraß am Samstag, 7.Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr ein.