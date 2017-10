Jülich.

„Ich habe euch kein Frauengeschwätz geschrieben, sondern das Wort Gottes als ein Glied der christlichen Kirche“. So lauten die berühmten Worte der Argula von Grumbach in einer an die Universität Ingolstadt gerichteten Protestflugschrift gegen die Verbannung des jungen Magisters Seehofer.