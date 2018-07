Jülich - Vortrag hilft durch die Informationsflut zum neuen Pflegegesetz

Jülich. „Das Thema Pflegeversicherung geht uns alle an“, sagte der Fachserviceleiter der AOK Rheinland/Hamburg, Ron Hafemann, zu Beginn seines Referates im Rahmen einer Vortragsreihe der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz“, die vom Amt für Familie, Generationen und Integration in der Stadt Jülich angeboten wird.

Die zahlreichen Interessenten im Neuen Rathaus erhielten die wichtigsten Informationen zum Pflegestärkungsgesetz II. Bei dieser Gelegenheit wies „Allianz“-Projektleiterin Beatrix Lenzen auf das Beratungsangebot zum Thema „Demenz“ hin. Die ehrenamtlichen Demenzlotsen der Stadt Jülich sowie die Demenzberatung „Kompass“ von der Caritas stehen den Betroffenen und deren Angehörigen als erste Anlaufstelle zur Verfügung.

Das von Ron Hafemann vorgestellte neue Gesetz zu Leistungen und Bedingungen der Pflegeversicherung wurde am 1. Januar 2017 verabschiedet. Als „antiquiert und zu Frustrationen führend“ bezeichnete Hafemann das alte Gesetz von 1995, das den Pflegegrad ausschließlich nach dem Pflege-Zeitaufwand bestimmte.

Das neue Pflegestärkungsgesetz II überführt die bisherigen drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade. Begutachtet wird die Pflegebedürftigkeit in sechs prozentual bemessenen Modulen. Es kommt auf den Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten und der Gestaltung von Lebensbereichen an.

Zur Bestimmung des Pflegegrades tragen jeweils mit 15 Prozent „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ sowie „Gestaltung des Alltagsleben und sozialer Kontakte“ bei. Als wesentlichster Punkt zur Findung des Pflegegrades wird die „Selbstversorgung“ (Körperpflege, Ernährung, etc.) mit 40 Prozent gewichtet. Mit jeweils 20 und 10 Prozent sind die „Bewältigung von und Umgang mit krankheitsspezifischen/therapiebedingten Anforderungen“ und die „Mobilität“ bemessen.

In jedem Modul ermittelt der Sozialmedizinische Dienst nach verschiedenen Kriterien die zu vergebende Punktezahl. Im Modul „Selbstversorgung“ werden beispielsweise die Kriterien Essen, Trinken und das Benutzen der Toilette als „selbstständig“, „überwiegend selbstständig“, „überwiegend unselbstständig“ und „unselbstständig“ mit einer entsprechend steigenden Punktezahl beurteilt.

Mit Beispielen für jedes Modul erläuterte Hafemann das begutachtende Verfahren, welches in der Regel in der häuslichen Umgebung der betroffenen Personen stattfindet. Die Möglichkeit einer solchen Begutachtung besteht zudem während des Krankenhausaufenthaltes oder im Rahmen einer Reha Maßnahme. In die Bewertungssystematik fließen die in jedem Modul ermittelten Punkte ein. Die neuen Pflegegrade 1 bis 5 werden anhand der Gesamtsumme von 12,5 bis 100 Punkten bestimmt.

In diesem Zusammenhang erläuterte Ron Hafemann im Verlauf seines Vortrags die neuen Leistungen der AOK Rheinland/Hamburg. Die Höhe der Leistungsbeträge ist vom Pflegegrad abhängig und wird in vier „Leistungstöpfe“ gegliedert. In Anlehnung an den Pflegegrad 3 wurden die „Geldleistung“ (Pflegegeld), „Sachleistung ambulant“ (Pflegedienst), „Tages/Nachtpflege“ und „Sachleistung Stationär“ vorgestellt. Die Möglichkeit einer „Kombileistung“ aus Pflegegeld und Pflegedienstleistung wurde am konkreten Sachverhalt und anhand eines rechnerischen Beispiels erklärt. Hafemann wies auf die Transparenz der Preise für „eingekaufte Leistungen“ wie zum Beispiel das Duschen bei verschiedenen Pflegediensten hin.

Zusätzliche Gelder für die Organisation einer Wohngemeinschaft von mindestens vier pflegebedürftigen Personen stehen gegebenenfalls zur Verfügung und können abgerufen werden. Beatrix Lenzen sprach hier von einem „Model der Zukunft“, das mit der neuen Leistung von den Krankenkassen unterstützt wird. All diese Leistungen stehen den Betroffenen bei einer seit mindestens sechs Monaten bestehenden oder bei einer akuten und voraussichtlich länger andauernden Pflegebedürftigkeit zu. Der erste Schritt in diesem Verfahren ist die Antragsstellung bei der zuständigen Pflegekasse.

Die telefonisch erklärte Absicht gilt hier als der Stichtag für die bis zu fünf Wochen andauernde Abwicklung durch die Pflegeversicherung. Der Antrag muss zudem in schriftlicher Form gestellt werden. Was folgt, ist die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst und die Bestimmung des Pflegegrades. Der entsprechende Bescheid wird den Betroffenen oder deren Angehörigen zugesandt. Als Anlaufpunkte für Beratungsgespräche nannten Lenzen und Hafemann den Pflegestützpunkt AOK in Jülich, der auch für nicht AOK-Versicherte zugänglich ist, und den Pflegestützpunkt Düren im Haus der Kreisverwaltung, wo unter anderem die Informationen zu Pflegekosten aus der Sozialhilfe erteilt werden.