Rödingen.

War Luther ein Judenfeind? „Ja. Und er überschreitet das in seiner Zeit übliche Maß an Antisemitismus.“ Das betonte Professorin Dr. Ursula Rudnick aus Hannover, die in der überfüllten ehemaligen Synagoge im LVR-Kulturhaus aus Anlass des Reformationsjubiläums einen Vortrag zu „Martin Luthers Judenfeindschaft und ihre Folgen“ hielt.